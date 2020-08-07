Мамина улыбка: Пинк показала редкое фото с подросшей очаровашкой-дочкой

«Нравится ее стрижка», «Красивые обе», «Уиллоу – копия вас в детстве», «Эти прекрасные улыбки», «О боже, как она на вас похожа!», «Она так быстро выросла», «Прекрасная, как ее мама», «Она такая потрясающе милая», «Красотки! Очень нравится стрижка Уиллоу», «Ваша девочка очень похожа на вас», «Эта улыбка прекрасна», «Она ваша мини-копия», — комментируют подписчики.

Напомним, 40-летняя Пинк замужем за мотогонщиком Кэри Хартом более четырнадцати лет. Спустя два года после свадьбы агент певицы рассказал, что Пинк и Харт расстались, однако пара сумела преодолеть кризис в отношениях.