«Мамина помощница»: Сергей Безруков показал подросшую дочь от Анны Матисон

Не так давно, в Сети появилась информация о том, что Сергей не исключает появление шестого ребенка. Только в этот раз, он хочет его усыновить. В планах Анны и Сергея, растить детей-погодок, поэтому готовы взять ребенка из детского дома уже в следующем году, когда их младшему сыну исполниться год.

«Мы с Аней помогаем Фонду «Измени одну жизнь», а я записываю анкеты и выкладываю себя в соцсетях. Причем я записываю, а у меня слезы в глазах, потому что есть совсем маленькие дети без папы и мамы. И они даже не плачут в детдоме, потому что некому подойти», — передает слова артиста издание «Вокруг ТВ».