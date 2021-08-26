«Мамина помощница»: Сергей Безруков показал подросшую дочь от Анны Матисон
Сергей выложил трогательное фото с прогулки, где Мария и папа отдыхают после продолжительной прогулки. Гордый отец поделился с подписчиками тем, какой умницей растет девочка: «Ухаживает за Васенькой, очень маме помогает. Всем доброго семейного вечера!», — написал он. Помимо новорожденного Васи и хозяйственной Марии, в семье актера растет непоседливый Степан, который тоже проявляет большой интерес к новому члену семьи.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @s_bezrukov
Напомним, что дети родились в браке 47-летнего Сергея и 37-летней Анны Матисон. Сейчас Сергей Безруков наслаждается общением со своими детьми и старается как можно больше свободного времени проводить со своей семьей и часто публикует веселые кадры в социальных сетях.
Не так давно, в Сети появилась информация о том, что Сергей не исключает появление шестого ребенка. Только в этот раз, он хочет его усыновить. В планах Анны и Сергея, растить детей-погодок, поэтому готовы взять ребенка из детского дома уже в следующем году, когда их младшему сыну исполниться год.
«Мы с Аней помогаем Фонду «Измени одну жизнь», а я записываю анкеты и выкладываю себя в соцсетях. Причем я записываю, а у меня слезы в глазах, потому что есть совсем маленькие дети без папы и мамы. И они даже не плачут в детдоме, потому что некому подойти», — передает слова артиста издание «Вокруг ТВ».
Фото и видео: Instagram, Rambler, Global Look Press
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