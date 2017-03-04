Певица поделилась трогательным фото с младшей дочкой.

Сейчас особое внимание поклонников Веры Брежневой приковано к ее 16-летней дочери Соне Киперман. Девушка участвует в модных показах и фотосессиях и периодически радует поклонников смелыми фото в бикини. А вот о младшей наследнице певицы, семилетней Саре, известно мало что. Как рассказывала сама Вера, дочь считает ее своим идеалом и просит покупать им одинаковые вещи.

Сегодня Вера очень порадовала поклонников, опубликовав редкое фото с семилетней Сарой. На снимке Брежнева нежно обнимает малышку, которая смотрит прямо в кадр пронзительным взглядом.

Как отметили много подписчики, Сара очень похожа на маму, особенно сейчас, когда девочка заметно подросла: «Копия мама», «Красавицы», «Вот это глазки, завораживает)», «Мамина доча!», «Боже , как же трогательно смотреть на вот такие фотографии», «Супер ! От Сары невозможно отвести глаз», «У девочки харизма», «Сара постепенно превращается в принцессу. Мамины красивые глазки».

Напомним, что Сара родились в браке Брежневой с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Спустя шесть лет совместной жизни супруги развелись.

Фото: instagram