53-летнюю Ренату Литвинову считают одной из самых красивых отечественных актрис. Благодаря недавно опубликованному фото поклонники уверены, что свою роскошную внешность звезда театра и кино унаследовала от мамы, Алисы Михайловны. «Мамочка, любимая и самая красивая, будь всегда! С Днем Твоего Рождения!» — подписала Рената Муратовна архивный снимок. «Мамина Дочка», — уверена Светлана Бондарчук.«С Ульяной оч похожи», «Рената, у Вас такая замечательная мама, тоже особенная! С Днем Рождения Алису Михайловну! Счастья, здоровья и долгих лет!», «Ульяна похожа на бабушку!», «Вы так похожи на маму, обе невероятно красивые. С Днём Рождения маму!», «Две самые красивые женщины», «Улыбка мамина», «Кажется, ваша дочь похожа на вашу маму», «Эта ваша мама с вами маленькой ?? Вы мамина копия», «Ох, какая ваша мама красавица!», «А Ренаточка щекастая в детстве была! Милашка!», «Какая красивая у Вас мама! Похожа на актрису из фильма «Если наступит завтра»», «Какое сходство!», «Вы очень похожи 🙏а Уля на вас», — комментируют фолловеры.А что вы думаете? (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!