«Мамина копия»: певица Слава показала совсем взрослую дочь

НовостиАктуальныеЗдоровьеЗнаменитостиКрасотаЛюбовь и сексМодаОтдых и досугОтношенияЗнаменитостиСегодня в 17:57«Мамина копия»: певица Слава показала совсем взрослую дочьКомментарии37-летняя певица Слава скучает по дочери.Сегодня в блоге певицы Славы появилось фото совсем взрослой дочери.«Малышка моя, какая же ты у меня хорошенькая!!!! Как я по тебе скучаю!!!», — написала звезда. Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 19 Апр 2018 в 4:12 PDT Фото: instagramТегидети звездславапевица СлаваПопулярноеGroupОбсуждаемоеТест: есть ли в вас порода и насколько вы аристократичныЗвездный рецепт: Алла Пугачева с детьми красят пасхальные яйца«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанатыФото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в СетиЯблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокаломSlice 1Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны НавкиSearchВыбор редакцииГороскоп на май 2018 годаМенструальная чаша: все, что вы хотели знать, но боялись спросить5 вещей, которые вам нужно срочно удалить из телефона6 блюд из баклажанов, которые не навредят вашей фигуреВидео дняСамые откровенные и провокационные роли Ольги ДроздовойГороскоп