Мамина копия: Орбакайте показала свое детское фото и сравнила себя с 8-летней дочерью Клавдией

Напомним, Клава — третий ребенок Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой. От отношений с Владимиром Пресняковым у певицы есть сын Никита, второй сын Дени родился у артистки во время ее романа с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сейчас Кристина счастлива в браке с Михаилом Земцовым.