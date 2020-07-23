Мамина копия: Орбакайте показала свое детское фото и сравнила себя с 8-летней дочерью Клавдией
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Кристина Орбакайте опубликовала коллаж: слева она в детстве позирует в купальнике на морском побережье, а справа — ее подросшая дочь сидит в машине. «Наша с Клавдией внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — написала певица.
Фото: Instagram Кристины Орбакайте
Поклонники звезды отметили сходство мамы и дочери. «Копия!», «Одно лицо», «Мамина дочка», «Кристина, как вы похожи!», «Потрясающе!!!!», «Слепок», «Близняшки», «Да и правда, то копия папы, то двойник мамы, угодила», «Одно лицо!!! Милашки! Красотки!!!», «Очень на маму похожа», «Сейчас на главную героиню фильма "Чучело "», «Похожи-похожи, мамина доча», «На этой фотографии очень похожа на деда Орбакаса», «А тут Клава на маму похожа», «Обалдеть!», — комментируют они.
Напомним, Клава — третий ребенок Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой. От отношений с Владимиром Пресняковым у певицы есть сын Никита, второй сын Дени родился у артистки во время ее романа с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сейчас Кристина счастлива в браке с Михаилом Земцовым.
Фото и видео: Instagram, globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!