Мамин сын: поклонники заметили на руке Тимати тату в честь Симоны Черноморской

Главная женщина в жизни Тимати, бесспорно, его мама, известная, как Симона Черноморская. Как известно, музыкант отличается щедростью по отношению к своим дамам, но ни одна из его возлюбленных, включая тех, кто подарил ему детей, Алёну Шишкову и Анастасию Решетову, не удостоился такой чести, чтобы ей посвятили тату.

Татуировку заметили поклонники Тимура на одном из видео, которое опубликовала Анастасия Решетова – на нем молодой отец кормит своего сына Ратмира.