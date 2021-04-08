Мамин сын: поклонники заметили на руке Тимати тату в честь Симоны Черноморской
Главная женщина в жизни Тимати, бесспорно, его мама, известная, как Симона Черноморская. Как известно, музыкант отличается щедростью по отношению к своим дамам, но ни одна из его возлюбленных, включая тех, кто подарил ему детей, Алёну Шишкову и Анастасию Решетову, не удостоился такой чести, чтобы ей посвятили тату.
Татуировку заметили поклонники Тимура на одном из видео, которое опубликовала Анастасия Решетова – на нем молодой отец кормит своего сына Ратмира.
Фото: @timatiofficial
На большом пальце правой руки хорошо заметна татуировка с именем Симоны, написанном латинскими буквами.
Со своей мамой Тимати действительно проводит очень много времени, часто она ездит вместе с ним на отдых. Кроме того, она уделяет очень много внимания старшей дочери музыканта от Алёны Шишковой, Алисе – берет ее с собой на отдых, контролирует ее занятия и часто публикует ее фотографии в Instagram. А вот с Ратмиром она видится реже, что приводит к многочисленным слухам среди подписчиков о том, что Анастасия Решетова с мамой Тимати не ладит. Сама модель это категорически отрицает.
Фото и видео: Instagram Тимати
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