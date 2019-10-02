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Мамин костюм и огромные очки: Яна Чурикова показала, как выглядела в 17 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Чурикова

Фото: Instagram

Телеведущая призналась, что любила учебу и педагогов.

Накануне Дня учителя, который отметят 6 октября, Яна Чурикова удивила подписчиков своей школьной фотографией.

Яна Чурикова примеряет десятки костюмов для работы

На снимке невозможно узнать стильную 40-летнюю Яну, какой ее знают миллионы человек. С фото смотрит девушка с голливудской улыбкой, но в огромных очках и костюме с чужого плеча. Рядом стоят счастливые родители.

«Что, не узнали?))) Это я, школьница, на вручении дипломов в мамином костюме ))) С любимыми на всю жизнь учителями, которые определили мою дорогу. Любовь Петровна Карханина , литература и русский язык, и Виктор Михайлович Зубов , физика, астрономия и информатика. Я так их любила обоих, что никак не могла решить , лирик я или физик ) Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, как много они мне дали. Скоро День учителя. Не забывайте своих педагогов , поздравляйте преподавателей ваших детей», - написала Яна Чурикова под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Улыбка как никогда, визитная карточка!», «Какая улыбчивая и светлая!», «Вы отличница были, наверное?», «Эту улыбку невозможно не узнать», - написали в комментариях.

1 сентября Яна призналась, что иногда мечтает вернуться за школьную парту. «Как же мы скорее хотели стать взрослыми , смешные дети) И как же сегодня порой хочется обратно в свой 11-й «А» )», - рассказала телеведущая.

Фото и видео: Instagram

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