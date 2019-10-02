Мамин костюм и огромные очки: Яна Чурикова показала, как выглядела в 17 лет

«Что, не узнали?))) Это я, школьница, на вручении дипломов в мамином костюме ))) С любимыми на всю жизнь учителями, которые определили мою дорогу. Любовь Петровна Карханина , литература и русский язык, и Виктор Михайлович Зубов , физика, астрономия и информатика. Я так их любила обоих, что никак не могла решить , лирик я или физик ) Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, как много они мне дали. Скоро День учителя. Не забывайте своих педагогов , поздравляйте преподавателей ваших детей», - написала Яна Чурикова под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Улыбка как никогда, визитная карточка!», «Какая улыбчивая и светлая!», «Вы отличница были, наверное?», «Эту улыбку невозможно не узнать», - написали в комментариях.

1 сентября Яна призналась, что иногда мечтает вернуться за школьную парту. «Как же мы скорее хотели стать взрослыми , смешные дети) И как же сегодня порой хочется обратно в свой 11-й «А» )», - рассказала телеведущая.