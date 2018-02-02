34-летняя Ксения Бородина выложила в свой микроблог новые снимки с отдыха на Сейшелах.

Ксения Бородина с супругом и дочками уже возвращается в Россию, и чтобы попрощаться с солнечными Сейшелами, она опубликовала милую фотографию с маленькой Теоной. Для этого снимка телеведущая позировала в достаточно откровенном красном купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги.

Впрочем, сама Ксения не считает свое тело идеальным: напротив, она без стеснения сообщила фолловерам, что еще не похудела после Нового года. Тем не менее поклонники осыпали звезду и ее малышку комплиментами.

«Мамасита и ее крошка», «Секси-мама», «Классное фото вас с Теей», — написали комментаторы в Instagram Бородиной. А вам понравился новый трогательный снимок Ксении и Теоны?

Фото: Instagram