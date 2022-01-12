Мамаева с беременной невестой задержали на таможне из-за дорогого кольца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nadihope
Павла и Надежду задержали на таможне, по возращении в Россию. Виной всему кольцо от Graff, стоимостью более 10 миллионов рублей, которое Павел подарил своей девушке, когда делал ей предложение руки и сердца. Конечно же, о том, чтобы задекларировать дорогую покупку заранее пара не подумала.
В сети тут же поползли слухи, что Мамаева и Санько могут отправить чуть ли не в тюрьму. Однако Надежда в своем инстаграм жестко опровергла эту информацию.
«И таких вопросов сотни! Какие люди у нас в стране — просто сплетники и невежды!» — пожаловалась избранница футболиста. — «Просто заполняешь декларацию на таможне, а желтушники пишут, что нас чуть ли не арестовали. Это печаль!»
Критические сообщения Надежда обрушила не только на журналистов, но и на свою экс-подругу и бывшую жену Павла Алану Мамаеву. На вопрос подписчиков о том, как новая пассия футболиста относится к выпадам со стороны брошенной жены, Надежда ответила резко: «Ее можно понять тут. Такого мужчину потерять — обидно, досадно. Другого де нет. А клеветать и злословить — это природа человека».
Также блондинка отметила, что Павел был хорошим отцом для чужого ребенка. А с дочерью он не общается не потому, что сам не хочет. «Паше не давали общаться с дочкой, а теперь ребенок, увы, настроен на негатив. Как Павел не пытается. Там просто стена», — рассказала Санько.
Фото: Instagram