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Мама Жанны Фриске раскрыла неприятные подробности жизни внука

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Фото из Instagram Дмитрия Шепелева
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Сын Жанны Фриске был уверен, что его бабушка умерла.

Борьба между семьей скончавшейся от рака Жанны Фриске и отцом ее ребенка Дмитрия Шепелева продолжается. Речь идет в основном о встречах с внуком. Мама Жанны и бабушка ее сына, Ольга Копылова, дала журналистам откровенное интервью. Она поделилась жуткими подробностями воспитания маленького Платона.

«Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирал», — цитирует ее слова m24.ru. «Мне, моей семье, этот дом не нужен», — подчеркнула она.

Последний раз женщина видела внука в декабре. Она уверена: Дмитрий настраивает сына против них и контролирует каждое его слово.

«На нем постоянно на ручке постоянно подслушивающее устройство... Как это называется? Браслет, да. Ребенок постоянно нервничает», — поделилась переживаниями Ольга Владимировна.

У коттеджа, от доли в котором бабушка с дедушкой отказались в пользу внука, круглосуточно дежурит вооруженная охрана.

Фото: instagram, globallookpress

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