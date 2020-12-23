«Мама, я пошла»: Маргарита Симоньян показала первые шаги младшей дочки

Маргарита Симоньян показала видео первых шагов своей младшей дочки Маро. Сейчас девочке уже исполнился годик.

«Мама, я пошла!», — прокомментировала публикацию Маргарита. Лица детей на видео прикрыты смайликами — Симоньян не показывает их в своем Instagram.

Подписчики умиляются милому видео:

«Такая крошечка!», «Ну надо же, уже годик. Так мы всем коллективом с Вами вместе только вот рожали же, позавчера..а уже годик. Растите здоровыми. Ангела Вам хранителя», «Какая умничка, солнышко. Какая радость маме и папе, и всей семье», «Поздравляю с первыми шажками ! Как же это мило! Пусть идёт по жизни уверенно и смело!», «Молодец!! Ой сейчас у Вас начнется фитнес бесплатный», «Будь счастлива, кроха», «Как трогательно! Поздравляем))», «Это очень счастливый и значительный день, первые шаги ребенка - огромная радость», «И сама рада».

Вместе с супругом Тиграном Кеосаяном Маргарита воспитывает троих детей — старшую дочку Марьяну, сына Баграта и младшую дочку Маро, которая родилась в октябре прошлого года.