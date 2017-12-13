По слухам, 28-летняя Полина Диброва мечтает родить мужу, 58-летнему телеведущему Дмитрию Диброву, еще одного ребенка. Похоже, супруги уже начали работать в этом направлении.

В последнее время экс-модель Полина Диброва явно набрала несколько лишних килограммов. На свежих снимках, которыми мама троих детей регулярно делится в своем микроблоге, видно, что ее формы изменились.

Поклонники связывают это обстоятельство не только с холодным временем года или особенностями комплекции Полины, но и с тем, что девушка, возможно, снова беременна. Хотя на других новых фотографиях живот красавицы выглядит как обычно.

«Вы в положении?», «Показалось, что животик кругленький», «Очень рада за вас, если появится четвертый малыш», «За девочкой?» — написали фолловеры Дибровой. Сама Полина или ее супруг пока никак не комментируют слухи о скором пополнении в семье. Напомним, у Дмитрия Диброва есть еще двое старших детей от предыдущих браков, причем единственная дочь Лада — ровесница своей мачехи Полины.

Фото: Instagram