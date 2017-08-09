Мама Татьяны Булановой скончалась на 86-м году жизни
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Артистка рассказала о тяжелой утрате
Сегодня, 16 августа, Татьяна Буланова сообщила поклонникам, что ее мама Нина Павловна скончалась. Женщина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Причина смерти пока неизвестна.
В своем блоге певица опубликовала фотографию горящей свечи, подписав: «Мама…».
«Татьяна, сил вам! Пусть земля будет пухом.....», «Примите наши соболезнования», «Мои соболезнования Нине Павловне!», «Танюшенька держись, как больно терять самых любимых и дорогих тебе людей», - поддержали артистку поклонники.
Приносим Татьяне свои искренние соболезнования.
Фото: instagram.com