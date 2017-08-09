Артистка рассказала о тяжелой утрате

Сегодня, 16 августа, Татьяна Буланова сообщила поклонникам, что ее мама Нина Павловна скончалась. Женщина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Причина смерти пока неизвестна.