Мама Сергея Лазарева сквозь слезы рассказала, как научилась жить после смерти старшего сына

В 2015 году в семье Сергея Лазарева случилась трагедия: после аварии умер старший брат певца Павел. Сергей был очень близок с братом: в детстве они вместе занимались творчеством, а после Павел работал в компании знаменитого родственника.

Незадолго до смерти он попал в ДТП, где получил травмы, которые посчитал несерьезными, но после выяснилось, что у Лазарева-старшего образовалась гематома и начался сепсис. Спасти его не удалось.