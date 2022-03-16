Мама Сергея Лазарева сквозь слезы рассказала, как научилась жить после смерти старшего сына
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Фото: Соцсети
В 2015 году в семье Сергея Лазарева случилась трагедия: после аварии умер старший брат певца Павел. Сергей был очень близок с братом: в детстве они вместе занимались творчеством, а после Павел работал в компании знаменитого родственника.
Незадолго до смерти он попал в ДТП, где получил травмы, которые посчитал несерьезными, но после выяснилось, что у Лазарева-старшего образовалась гематома и начался сепсис. Спасти его не удалось.
Соцсети
Соцсети
Семья артиста и годы спустя не может смириться с трагедией. Но мама певца признается, что мрачные мысли она гонит от себя. «Если начать себя ворошить, то ничего хорошего из этого не выйдет», — рассказала она Лере Кудрявцевой сквозь слезы в студии программы «Секрет на миллион».
Валентина Лазарева добавила, что она оберегала даже взрослых сыновей, как орлица закрывает птенцов.
У Павла осталась дочь Алина. Сергей Лазарев души не чает в племяннице (кстати, она сильно на него похожа), часто публикует фото с девушкой в личном блоге.
Фото: соцсети, Komsomolskaya pravda/ Global look press