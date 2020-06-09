Мама пятерых детей Александра Стриженова вышла замуж и объявила о скором пополнении в семье

Более торжественное бракосочетание должно состояться в следующем году, уверяет Александра. До этого она планирует усовершенствовать внешность с помощью пластических хирургов. «Запланированная операция на грудь и живот (липосакция) должна состояться, и после нее мы обязательно проведем торжество. Самое главное ждет нас впереди — мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш... В крестные позову дядю и тетю — телеведущих Александра и Екатерину Стриженовых», — поделилась она.

Напомним, что Александра Стриеженова прославилась тем, что два раза стала суррогатной матерью для различных семей, о чем потом рассказала в различных ток-шоу.