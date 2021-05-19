Мама Пелагеи назвала виновницу развода дочери с Иваном Телегиным

В суде представители Ивана Телегина не раз заявляли, что Пелагея не дает ему видеться с дочерью Таисией. Светлана Ханова опровергла это. «Это вранье. Он видит дочку, когда захочет, остальной бред даже комментировать не буду», — отреагировала она на обвинения родственников новой избранницы хоккеиста в том, что Пелагея ведет себя, по их мнению, неправильно.

Несколько недель назад Иван Телегин сделал предложение руки и сердца новой возлюбленной Марии Гончар. И все это на фоне постоянных судебных заседаний по поводу раздела с Пелагеей совместного имущества (об алиментах они договорились ранее). На вопрос, почему спортсмен не выдержал паузу, чтобы улеглась вся шумиха, Светлана Ханова в интервью «КП» ответила: «Эта женщина в жизни Ивана появилась летом 2019 года, сразу после их ссоры с Полей. Сейчас май? Два года почти люди вместе. Появившись в самый кризисный момент, она со своей родней сделала все, чтобы семья распалась окончательно», — назвала она виновницу развода Пелагеи и Ивана Телегина.

Мама Пелагеи также добавила, что он попал в токсичную и даже опасную среду, имея в виду родственников новой избранницы. И добавила, что если ему понадобится помощь, то и она и Пелагея готовы его поддержать: «Он всегда будет для меня родным человеком, Тасиным папой. А вообще, нет желания следить за всеми этими вбросами. Все живут своей жизнью. У нас много планов на новые гастроли и проекты. Ване от всего сердца желаю удачи!».

Напомним, Пелагея заявила о разводе с Иваном Телегиным в декабре 2019 года. Тогда она выразила надежду, что все пройдет спокойно и мирно, если не вмешаются третьи лица. Но этого не случилось.