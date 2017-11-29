Главный редактор журнала L’Officiel опубликовала в своем Instagram милый видеоролик.

Имя Ксении Собчак уже долгое время не сходит с первых полос — скандально известная журналистка планирует баллотироваться в президенты Российской Федерации. Однако, несмотря на высокую занятость, медиадива находит время на свою семью. Так, несколько часов назад Ксения пожелала подписчикам своего Instagram доброго утра и опубликовала забавный видеоролик из жизни своей семьи. На видео супруг Ксении — актер Максим Виторган — развлекает годовалого сына Платона жонглированием мандаринами.

«Супер папашка 😂😂громкоголосый , артистичный 😂😂Платоша глаз не сводит», «Когда папа сам Виторган😊 то шоу обеспечено😉 малышу повезло с родителями😆», «Сразу видно, папа -актер 👍здорово», «Супер папа, супер сын, супер мама! 🤗🤗🤗Супер семейка!😎», «А Малыш то как смотрит очарованно , аж не дышит!», «Какое, действительно, доброе утро! @xenia_sobchak очень рада за Вашу счастливую семью!», «Чувство юмора-спасение от всех бед))) молодцы! Побольше радостных моментов в вашем доме!)» — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями 18 ноября 2016 года — в одной из элитных московских клиник на свет появился мальчик, которого назвали Платоном. Для Ксении это первый ребенок, а Максим стал папой в третий раз — от предыдущих отношений у актера есть 21-летняя дочь Полина и 17-летний сын Даниил.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram