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Мама Ольги Бузовой высказалась об отношениях с экс-зятем: «Меня колотит от него»

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года. Но до сих пор этот брак не дает покоя ни поклонникам телеведущей, ни ей самой, ни ее семье. При любом удобном случае Ольга нелестно высказывается о бывшем. Рассказала о своих отношениях с бывшим зятем и Ирина Бузова.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова с мамой Ириной

Фото: Соцсети

Родители Ольги Бузовой всегда ее поддерживают и переживают, если у дочери случаются неприятности в личной жизни. Развод с Дмитрием Тарасовым она переживала очень тяжело. «Я не была готова к расставанию. Он просто поставил меня перед фактом. Я очень его любила, хотела прожить вместе всю жизнь», — вспоминала Ольга.

Ирина Бузова стала гостьей программы «Секрет на миллион», где рассказала об отношениях с Дмитрием Тарасовым. Она призналась, что дочь была по-настоящему счастлива в браке. Футболист называл тещу мамулей, и теперь ей это слово неприятно: «Меня колотит от него», — заявила Бузова-старшая.

В прошлом году Ольга потерпела очередное фиаско на личном фронте. После нескольких месяцев романа она со скандалом рассталась с блогером Давидом Манукяном, ссора произошла во время дня рождения телеведущей.

Манукян сразу не вызвал доверия у Ирины Бузовой: «Я ему сразу заявила, что они не пара», — признается она. Семья Ольги уверена, что блогер использовал ее для пиара.

Но несмотря на неприятности с мужчинами, Бузова не отчаивается найти свою любовь. Недавно со сцены она заявила: «Где ты, мой будущий муж? Прими меня».

Фото и видео: соцсети

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