Интервью с Ириной Бузовой опубликовано в новом выпуске журнала «Дом-2»

31-летняя Ольга Бузова уже не раз говорила, что главную поддержку находит в семье. Близкие телеведущей поддерживают любое ее начинание, дают советы. Мама девушки, Ирина Александровна, дала интервью журналу «Дом-2», в котором рассказала, как изменилась Ольга после развода с Дмитрием Тарасовым, а также о том, как знаменитость распоряжается заработанными средствами.

По словам Ирины Александровны, Ольга всегда приезжает с подарками, а также спешит на помощь, если у близких случаются неприятности. «У нас очень болеет бабушка (Тамара Семеновна — прим.ред.) — мы всегда думаем, как ее порадовать, как организовать отдых, лечение. Оля всегда интересуется, как я провожу время. Она очень заботливая и ласковая, любит делать сюрпризы», - поделилась мама певицы. Приезжая к родным, Ольга всегда устраивает праздничный ужин. А близкие стараются приходить на концерты девушки, чтобы ее поддержать.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 12 2017 в 10:48 PDT

Ирина Александровна считает, что многие зря критикуют Ольгины вокальные данные. «Девочка вышла на сцену, и все стали переживать – без голоса, без внешности, танцевать не умеет, но поет. А хочется ей, и она кайфует от этого. Вот что самое главное. Я никогда не думала, что буду учиться у своей девочки, причем во многих аспектах. Самое главное – это ее незлопамятность», — рассуждает мама звезды светской хроники.

На вопросы о личной жизни дочери Ирина Александровна ответила, что Ольга готова к новым отношениям, несмотря на сложный предыдущий опыт. «Если она полюбит, и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно… Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей», — считает Ирина Александровна.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 11 2017 в 1:12 PDT

Напомним, Ольга Бузова стала известна благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году Ольга вплотную занялась покорением вершин шоу-бизнеса, пишет песни, строит карьеру певицы, ведет телешоу, создает одежду под собственным брендом.