Мама Наоми Кэмпбелл — о появлении у ее дочери ребенка: «Слишком долго ждала»

Наоми Кэмпбелл впервые вышла на подиум в 15 лет. И с тех пор работа была для нее на первом месте. И в 50 лет модель — звезда подиумов и глянца. Недавно в одном из интервью она призналась, что еще не готова жертвовать карьерой ради детей, но слукавила.

Супермодель 18 мая объявила, что у нее теперь есть дочь. «Нет на свете большей любви», — подписала она фото с крошечными ножками светлокожей малышки. И пока фанаты гадают, кто является отцом девочки, сама родила Наоми или удочерила девочку, ее мама Валери Моррис высказалась о появлении у дочери ребенка.

«Поздравляю Наоми с рождением ее дочери. Я очень взволнована, потому что слишком долго ждала, чтобы стать бабушкой», — поделилась эмоциями Валери Моррис-Кэмпбелл.

«Мы любим тебя, мама», — ответила ей Наоми.

Кэмпбелл никогда не видела своего отца. Он бросил Валери, когда та находилась на четвертом месяце беременности. И по желанию матери Наоми не пыталась разыскать его.

У Наоми было много громких романов с известными мужчинами: с басистом группы U2 Адамом Клейтоном (были обручены), Леонардо ДиКаприо, Флавио Бриаторе, Владиславом Дорониным, Робертом Де Ниро, Шоном Комбсом и другими. Но Кэмпбелл ни разу не была замужем.