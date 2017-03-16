Принц Уильям так зажег на одном из горнолыжных курортов, что в мире вот уже несколько дней обсуждают его выходные

На этой неделе герцог Кембриджский отправился на швейцарский горнолыжный курорт без супруги. Компанию принцу Уильяму составили друзья и две светловолосые девушки модельной внешности. Фотографии компании появились в Сети, и теперь их горячо обсуждают поклонники британской монаршей семьи и журналисты. Выяснилось, что одной из спутниц герцога стала 24-летняя австралийская модель Софи Тейлор.

Мама модели уверяет, что ничего предосудительного Софи не делала, а принц вполне может по-приятельски общаться с кем угодно. «Софи рассказала, что они встретились и выпили несколько напитков. Она отметила, что он был очень любезен и вел себя как обычные люди», - цитирует женщину The Sun.

Очевидцы уверяют, что компания Уильяма и Софи сидела за столом одного из ночных клубов Вербье всю ночь, а под утро начались жгучие танцы. Особенно критично настроенные пользователи назвали движения принца на танцполе (записи разлетелись по Сети) «стариковскими».

Стоит отметить, что Софи Тейлор после этой жаркой ночи потеряла свой iPhone, о чем с просьбой вернуть его написала в соцсети. Бойфренд модели, по слухам, разозлился на Тейлор, начитавшись новостей о ее веселых выходных с британским принцем, к тому же так ей и не дозвонившись.

Фото: Instagram, globallookpress.com