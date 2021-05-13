Мама Лянки Грыу попросила у дочери прощения за то, что чуть не избавилась от нее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В молодости Ильницкая познакомилась с актером Георге Грыу. Отношения пары развивались хорошо до тех пор, пока молодая актриса не узнала, что беременна. Ильницкая призналась, что Георге покорил ее своей необычностью. Он любил приключения, а она была домашней девочкой. Спустя полгода они поженились. Так как ребенок не входил в планы молодого человека, он холодно встретил новость о беременности.
Фото: Instagram/@stellailnitsky
Кроме того, было неудобно перед преподавателями ВГИКа, так как актрисе дали много ролей. Тогда Стелла решила избавиться от малыша. «Много размышляла, думала, что делать. Честно говоря, поехала делать аборт, но не стала. Прости меня, Лянка, прости! Не знаю, как она это воспримет, но это было», — подчеркнула 56-летняя мать.
В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» она добавила, что после появления дочери ее супруг изменился и не помогал молодой матери, а потом вовсе ушел от жены. Через некоторое время Ильницкая узнала, что супруг ей изменял. После расставания с ним она недолго была одна и встретила сценариста Олега Казанцева, который заменил Лянке родного отца. Но в возрасте 32 лет Казанцев умер из-за оторвавшегося тромба.
Фото: Instagram/@lyanka22, Global Look Press, Instagram/@stellailnitsky
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!