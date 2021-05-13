Мама Лянки Грыу попросила у дочери прощения за то, что чуть не избавилась от нее

Кроме того, было неудобно перед преподавателями ВГИКа, так как актрисе дали много ролей. Тогда Стелла решила избавиться от малыша. «Много размышляла, думала, что делать. Честно говоря, поехала делать аборт, но не стала. Прости меня, Лянка, прости! Не знаю, как она это воспримет, но это было», — подчеркнула 56-летняя мать.

В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» она добавила, что после появления дочери ее супруг изменился и не помогал молодой матери, а потом вовсе ушел от жены. Через некоторое время Ильницкая узнала, что супруг ей изменял. После расставания с ним она недолго была одна и встретила сценариста Олега Казанцева, который заменил Лянке родного отца. Но в возрасте 32 лет Казанцев умер из-за оторвавшегося тромба.