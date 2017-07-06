Ежегодно издание Forbes Woman составляет рейтинг женщин-госслужащих с самыми высокими доходами

Так, по итогам 2016 года в тройку самых богатых чиновниц России вошли депутат фракции «Единой России» Татьяна Соломатина, занявшая первое место с доходом более 56 миллионов рублей, член Совета Федерации Республики Тува Людмила Нарусова, заработавшая 28, 7 миллионов рублей, а также член фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифанова, чей годовой доход составил 24, 5 миллионов рублей.

Особое внимание в рейтинге привлекла мама Ксении Собчак. После публикации списка, Людмила Нарусова данные издания опровергла. «Это неправда. Это не соответствует действительности. Все мои средства размещены только в российских банках, поэтому Forbes явно мне польстил», - заявила она в разговоре с НСН.

Однако словам Нарусовой сложно поверить, ведь как сообщает Forbes, в ее собственности есть два земельных участка, общая площадь которых составляет более 3 тысяч кв.м, жилой дом в 363 кв.м, три квартиры общей площадью около 850 кв.м, доли в двух нежилых помещениях, а также легковой автомобиль.

Отметим, что общая сумма дохода Топ-10 женщин-госслужащих составил почти 220 миллиона рублей.

Фото: globallookpress.com, instagram.com