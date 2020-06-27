«Мама как доча»: подписчики Дарьи Поверенновой уверены, что она вглядит также молодо, как дочь

В комментариях поклонники восхищаются красотой актрисы, сравнивают ее с дочерью и делятся своими «рецептами» для сохранения молодости. «Роскошно выглядите», «Чувствую себя молодой ...🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Это зависит от состояния души😘😊😍, с праздником мама , как доча на фотографии😊», «Возраст это состояние души.Иногда,когда со мной сын общается по телефону,мне кажется,что я намного младше,чем он», - отмечают подписчики.

Дарья Повереннова - актриса театра и кино. Еще студенткой Щукинского театрального училища она вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у пары годилась дочь Полина. Через 10 лет совместной жизни актриса оставила мужа ради коллеги по цеху Валерия Николаева, но и с ним отношения не сложились. Три года Повереннова состояла в отношениях с Анатолием Руденко, но и этот союз распался. Сейчас актриса счастлива с политиком Андреем Шароновым.