«Мама как доча»: подписчики Дарьи Поверенновой уверены, что она вглядит также молодо, как дочь
Фото: Instagram/ @dpoverennova
Дарья Повереннова снова доказывает окружающим - время над ней не властно. Актрисе 48 лет, но она по-прежнему выглядит молодо и привлекательно. Рецепт «вечной молодости» артистка в секрете не держит. Под последним постом в Инстаграм она честно призналась: главное - это состояние души.
«Мы молоды до тех пор, пока себя так чувствуем! Поэтому желаю нам всем оставаться молодыми как можно дольше! Вы так же как и я считаете, что: «возраст – это условность, это всего лишь дата в паспорте?» - подписала фотографию актриса.
В комментариях поклонники восхищаются красотой актрисы, сравнивают ее с дочерью и делятся своими «рецептами» для сохранения молодости. «Роскошно выглядите», «Чувствую себя молодой ...🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Это зависит от состояния души😘😊😍, с праздником мама , как доча на фотографии😊», «Возраст это состояние души.Иногда,когда со мной сын общается по телефону,мне кажется,что я намного младше,чем он», - отмечают подписчики.
Дарья Повереннова - актриса театра и кино. Еще студенткой Щукинского театрального училища она вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у пары годилась дочь Полина. Через 10 лет совместной жизни актриса оставила мужа ради коллеги по цеху Валерия Николаева, но и с ним отношения не сложились. Три года Повереннова состояла в отношениях с Анатолием Руденко, но и этот союз распался. Сейчас актриса счастлива с политиком Андреем Шароновым.
Фото и видео: Instagram/@dpoverennova
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