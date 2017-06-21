21 июня в «Смоленском Пассаже» состоялась ежегодная церемония вручения премии «Мама года» журнала Moda Topical.

В этот вечер многие звездные мамы, такие как Альбина Джанабаева, Алена Водонаева, Виктория Дайнеко и другие получили заветные статуэтки. Не осталась без внимания и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова, которая тоже увезла домой почетную награду. Во время церемонии Юлия исполнила свой новый хит «Я мать» вместе с Еленой Есениной и по-настоящему зажгла на сцене.