«Мама года»: Юлия Проскурякова пришла на вручение премии в «детском» образе
21 июня в «Смоленском Пассаже» состоялась ежегодная церемония вручения премии «Мама года» журнала Moda Topical.
В этот вечер многие звездные мамы, такие как Альбина Джанабаева, Алена Водонаева, Виктория Дайнеко и другие получили заветные статуэтки. Не осталась без внимания и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова, которая тоже увезла домой почетную награду. Во время церемонии Юлия исполнила свой новый хит «Я мать» вместе с Еленой Есениной и по-настоящему зажгла на сцене.
Для выхода в свет Проскурякова выбрала розовое мини-платье, джинсовку с аппликациями, золотые босоножки, дополнив образ забавной прической. Поклонники оценили образ певицы, отметив, что она выглядит гораздо моложе своих лет.
«Юленька куколка! Поздравляю с наградой», «Юляша, Вы такая яркая и стильная! Просто бомба!», «Самая красивая мама года!», «Юлечка такая светлая девочка, просто солнца светлый лучик!».
Фото: starface.ru, instagram.com