Мама Децла рассказала о причинах смерти сына

В ночь на 3 февраля в одном из частных ночных клубов Ижевска скоропостижно скончался 35-летний музыкант Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий — прим.ред.). До сих пор не названа настоящая причина остановки сердца артиста, однако вокруг его смерти уже возникло множество слухов. Некоторые уверены, что всему виной передозировка наркотиков, другие считают, что Децл срежиссировал свою смерть, чтобы уехать на Гоа, как рассказывал в интервью несколько лет назад. Мама Кирилла, Ирина Толмацкая, согласилась дать откровенное интервью Дмитрию Борисову и его программе «Эксклюзив», в котором поделилась своим видением произошедшего и рассказала о последнем разговоре с сыном.
Ирина Анатольевна была для сына самым близким и родным человеком. По ее словам, она до сих пор не может поверить в то, что Кирилла больше нет. Мама Децла отрицает всяческие домыслы о планах сына разыграть смерть. «Сын не хотел умирать. У него было очень много планов, уже даже был подписан договор на съемку клипа. Много дурацких совпадений, конечно. Я посмотрела его Instagram, там, почему-то, последняя картинка со словами RIP. Может, он что-то знал? Я его всегда чувствовала, а тут ничего. Умер он от перегрузок, много работал. Он как-то жаловался, что у него болит рука, нога. Я предложила ему пойти к врачу. Но он тогда сослался на невралгию. И чтобы прекратить все слухи, скажу: когда я разговаривала со следователем, он сказал: «В крови наркотиков не обнаружено»», — рассказала Ирина Толмацкая Дмитрию Борисову.
В студии программы «Эксклюзив» Ирина Анатольевна откровенно рассказала, как едва не потеряла новорожденного Кирилла: «Кирюша очень сложно появился на свет. Он родился недоношенным и, плюс ко всему, его заразили воспалением легких. Когда я спросила: «Почему мне не несут ребенка?», мне сказали, что его отправили в другую больницу в очень тяжелом состоянии, и он не выживет. Меня выписали, а ребенок остался в детской больнице один. Саша, муж, сказал, что разнесет всю больницу, если меня туда не пустят. И мне разрешили приезжать туда каждое утро. Он месяц был там, пока его выхаживали. Видимо, он должен был выжить тогда, чтобы потом состояться».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из программы, Instagram
Видео: YouTube