Мама Децла не хочет общаться с внуком после провокационного интервью

«Александр Яковлевич свою часть выдаст Тони, когда ему исполнится 18 лет. Из тех денег, которые у меня, я оплачиваю квартиру. Я погасила все долги за эту квартиру. Я спросила у них: «Тони, вы будете гасить долги?» Он мне сказал: «Это твои с папой долги…»», – объяснила женщина.

Она отметила, что ей очень больно это слышать, ведь раньше они очень тепло общались.

«Когда Кирилл был жив, внук ко мне приезжал. Для него это было как выиграть приз. И собирался жить со мной. Мама, конечно, его за это отругала, сказала: «Вообще-то, ты мой сын!» На что он сказал: «У тебя же есть папа, а бабушка одна. Я буду бабушке помогать!» Но видите, как всё меняется, нет ни сына, ни внука… Я надеюсь, что он подрастёт и ему стыдно будет», – сказала она.

Пытаться наладить отношения с внуком она не собирается.

«Хочу сказать: «Дорогой мой внук, мне очень неприятно это говорить, но мне не хочется с тобой общаться!»».