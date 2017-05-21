Журналисты пообщались с модельером на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе

Несколько дней назад на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе журналистам удалось пообщаться с мамой популярной певицы Бейонсе — Тиной Ноулз. Как сообщает ETonline.com, Модельер рассказала о буднях многодетной мамы и об отношении своей старшей внучки — 5-летней Блю Айви Картер — к новорожденным брату и сестре.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson) Май 21 2017 в 2:04 PDT

По словам Тины, Бейонсе нелегко справляться с тремя детьми, но у нее отлично получается. «Блю очень много времени проводит с малышами, заботится о них... Она чудесная сестра, правда. Она невероятно горда и счастлива», — рассказала о старшей внучке знаменитая бабушка.

Напомним, месяц назад стало известно о рождении близнецов Бейонсе и Джея Зи — Руми и Сэра Картер. Малыши родились раньше срока, поэтому некоторое время находились в больнице под присмотром врачей. В честь месяца со дня рождения близнецов Бейонсе разместила в Instagram трогательный семейный кадр.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT