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Малышку, рожденную на 15 недель раньше срока, с ростом чуть меньше куклы Барби, выписали из реанимации домой

Калли Бендер из Аризоны родилась недоношенной, с весом всего 370 г и ростом 27 см. После 150 дней, проведенных в реанимации для новорожденных, девочку наконец-то выписали домой.

Беременность Эбони Бендер, мамы Калли, проходила не совсем гладко. Женщина страдала от повышенного давления. На 24 неделе беременности ее акушер-гинеколог заметил, что рост малышки в материнской утробе не соответствовал норме. Кроме того, у женщины было недостаточно околоплодных вод. А из-за нарушения кровообращения, через плаценту не поступало достаточного для нормального роста плода количества питательных веществ. Врачами было принято решение госпитализировать женщину. После всестороннего обследования доктора объяснили Эбони, что у девочки будет гораздо больше шансов выжить, если она родится недоношенной , примерно на 15 недель раньше положенного срока.

Девочка родилась с помощью кесарева сечения, после чего сразу же была подключена к осциллятору искусственной вентиляции легких и переведена в отделение реанимации новорожденных, где и провела последующие 5 месяцев. К счастью, у Калли не было мозгового кровотечения и инфекции, от которых часто страдают дети, рожденные раньше срока. 

Через месяц после рождения малышке сделали операцию по закрытию артериального протока - кровеносного сосуда, соединяющего легочную артерию непосредственно с участком восходящей аорты, минуя легочное кровообращение. Обычно артериальный проток закрывается самостоятельно после появления ребенка на свет, однако недоношенным детям зачастую требуется операция.

За время пребывания в реанимация Калли окрепла и набрала чуть больше трех килограммов. Врачи приняли решение выписать девочку домой. Несмотря на то, что Калли чувствует себя намного лучше, она еще какое-то время будет подключена к кислородному баллону, а питаться ей придется через назогастральную трубочку.

Фото: Vostock-photo

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