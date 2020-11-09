«Малышка Ло держит удар»: шикарная Светлана Лобода примерила боксерские перчатки
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода предстала в очередном шикарном образе — она примерила блестящую комбинацию и необычный аксессуар. Образ дополнили эффектные боксерские перчатки. Певица продемонстрировала свои шикарные формы.
«Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года, а это значит, что самое время позаботиться о своем теле и встретить 2021 в отличной форме», — пишет Светлана.
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Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года 🌲, а это значит, что самое время позаботиться о своём теле и встретить 2021 в отличной форме😉Придумай самую необычную подпись под этим фото и получи Фитбол 🎱из моей домашней коллекции ☺️🤭с автографом. 🔥Торопись!!!🔥 победителя выберу завтра!🤾♀️🏆🔥💪
Роскошный образ и потрясающую фигуру сразу же отметили поклонники.
«Живи спокойно страна!! На защите Лобода», «Ну что, 2021, только попробуй быть похожим на 2020», «Левый коронный, правый похоронный)», «Хабибу придется подвинуться, у нас тут новая звезда бокса», «Много раз была на концертах Светланы Сергеевны, знаю, что она любит подбадривать публику фразой «ручки вверх, ааа!» Пожалуй, под фото с такой тематикой такая надпись тоже уместна. Когда соперник от ужаса уже валяется на полу», «LOBODA только не SOLD OUT, а НОКАУТ», «Рокки 8. Поколение Чудо-женщины», «Женщина, покорившая весь МИР!», «Пришла Лобода и сама откроет двери господа».
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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