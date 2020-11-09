«Малышка Ло держит удар»: шикарная Светлана Лобода примерила боксерские перчатки

Роскошный образ и потрясающую фигуру сразу же отметили поклонники.

«Живи спокойно страна!! На защите Лобода», «Ну что, 2021, только попробуй быть похожим на 2020», «Левый коронный, правый похоронный)», «Хабибу придется подвинуться, у нас тут новая звезда бокса», «Много раз была на концертах Светланы Сергеевны, знаю, что она любит подбадривать публику фразой «ручки вверх, ааа!» Пожалуй, под фото с такой тематикой такая надпись тоже уместна. Когда соперник от ужаса уже валяется на полу», «LOBODA только не SOLD OUT, а НОКАУТ», «Рокки 8. Поколение Чудо-женщины», «Женщина, покорившая весь МИР!», «Пришла Лобода и сама откроет двери господа».