Известная актриса «ответила» своему супругу Гарику Харламову.

Старт нового телевизионного сезона шоу Comedy Club запомнился премьерой видеоклипа-пародии Гарика Харламова и Павла Воли на музыкальные работы Ольги Бузовой. «Воля Харлузова» — назвали свое детище резиденты «Камеди» и предстали перед зрителями в откровенном видео.

Супруга Гарика Харламова, популярная актриса Кристина Асмус, в последнее время все чаще стала публиковать в Instagram пикантные снимки и видео. Так, например, несколько часов назад знаменитость выложила видеоответ Воле Харлузовой, по традиции сопроводив его большим количеством хештегов. В видео, снятом в антракте спектакля «Утиная охота», Кристина бежит по коридору в ярко-красном платье, высоко задирая летящую юбку и демонстрируя упругие ягодицы в черных стрингах. Следом за Асмус пробегает еще одна девушка, также высоко задирая юбку белого платья.

«Это «не кавер», а «ответочка», — сообщает подписчикам актриса театра им. Ермоловой, а также уточняет, что видео снято без дублеров, без фильтров. Роль «грации в красном» исполнила Кристина Асмус, роль «грации в белом» — Наталья Горбас, а оператором выступила Дарья Мельникова, которая также принимает участие в «Утиной охоте».

Многочисленные подписчики оценили юмор молодых актрис и пришли к выводу, что Кристина и Гарик идеально дополняют друг друга.

Фото: instagram