«Мало быть просто худой»: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская открыла секрет суперфигуры
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Фото: Starface
Александра Флоринская играет одну из главных ролей в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Ее героиня Полина — стройная, шикарная и утонченная женщина. И немногие знают, что Александра — многодетная мама, ведь по ее идеальной фигуре этого не скажешь.
Во время каждой беременности актриса набирала лишние килограммы, особенно заметно прибавила, когда ждала третьего малыша. «За последнюю беременность я набрала 20 килограммов, что довольно много. Но через месяц я их сбросила. И при этом я ничего особенного не делала. Спортом точно не занималась», — вспоминает артистка.
Александра призналась в интервью изданию «7 дней», что до 40 лет спортом не занималась совсем. Она лишь исключала из рациона такие вредные продукты, как фастфуд, жареная картошка и газировка. Но со временем актриса поняла, что пришло время заняться физическими нагрузками, чтобы подкачать тело.
«Чтобы дожить до пенсии красивой, просто худой быть мало: нужно быть подтянутой и спортивной», — говорит Александра. Свой выбор актриса остановила на йоге, которой занимается теперь дважды в неделю.
Флоринская не сторонница диет, она предпочитает прислушиваться к своему организму и есть, только когда на самом деле чувствуешь голод. За день у нее получается три основных приема пищи и два перекуса.
Фото: Instagram
Ухаживает Александра Флоринская и за кожей. Дважды в месяц она отправляется в кабинет косметолога на мезотерапию. Актриса не скрывает, что колет витамины, считая, что от масок и кремов нет должного эффекта. Александра уверена, что с помощью ботокса и грамотного специалиста можно решить множество проблем со внешностью. И в то же время она говорит, что лица актрис должны оставаться подвижными, поэтому эта процедура творческим женщинам не подходит.
У Александры Флоринской два сына и дочь. Старшего Глеба она родила в 1997 году от актера Сергея Горобченко. А еще двоих детей — сына Николая и дочь Агату актриса родила во втором браке с продюсером Николаем Билыком.
Фото: Instagram, Starface
Видео: СТС
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