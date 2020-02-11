«Мало быть просто худой»: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская открыла секрет суперфигуры

Во время каждой беременности актриса набирала лишние килограммы, особенно заметно прибавила, когда ждала третьего малыша. «За последнюю беременность я набрала 20 килограммов, что довольно много. Но через месяц я их сбросила. И при этом я ничего особенного не делала. Спортом точно не занималась», — вспоминает артистка.

Александра призналась в интервью изданию «7 дней», что до 40 лет спортом не занималась совсем. Она лишь исключала из рациона такие вредные продукты, как фастфуд, жареная картошка и газировка. Но со временем актриса поняла, что пришло время заняться физическими нагрузками, чтобы подкачать тело.

«Чтобы дожить до пенсии красивой, просто худой быть мало: нужно быть подтянутой и спортивной», — говорит Александра. Свой выбор актриса остановила на йоге, которой занимается теперь дважды в неделю.

Флоринская не сторонница диет, она предпочитает прислушиваться к своему организму и есть, только когда на самом деле чувствуешь голод. За день у нее получается три основных приема пищи и два перекуса.