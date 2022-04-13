Малькова вновь публично уколола Макееву: «Она встретит старость в полном одиночестве»

Недавно экс-супруга Романа Малькова переехала вместе с детьми в США. Анастасия Макеева не оставила это без внимания. Актриса осудила многодетную мать за безрассудное поведение. Она считает, что Светлана эмигрировала нелегально и увезла детей за границу против их воли. «Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам», — возмущалась звезда.

Малькова ответила на нападки разлучницы в своем Telegram-канале: «Пробуйте получить визу без дохода и попасть в США по просроченным документам, как пишут. И еще, визу дают на три года».

По словам Светланы, она устала от публичной перепалки и хочет спокойствия. Она уверена, что Анастасия получит по заслугам и без ее личного вмешательства. «Хочет мусолить Макеева мою жизнь и детей — пусть. Каждый человек отвечает за свои поступки, не за чужие. Только она не понимает, что разрушает не меня, не детей моих, а в первую очередь себя. Я знаю одно — Макеева старость будет встречать в полном одиночестве, о ней никто не вспомнит, это и будет бумеранг. Цените то, что вам дал Бог! То, что не твое, — не берите. Я всегда живу по принципу «если очень хочется, но нельзя, значит, нельзя», — высказалась блондинка.

Женщина обратилась к бывшему мужу и попросила оставить ее и детей в покое. Она напомнила, что им ничего не нужно от Романа и наследники даже не вспоминают отца.