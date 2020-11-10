Малиновый пиджак, колготки в горох: Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в стиле 90-х
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Ляйсан Утяшева разместила в социальной сети видео, сделанное во время фотосессии. В ролике гимнастка позировала в одежде в стиле 90-х годов: в малиновом пиджаке и мини-юбке такого же цвета, в черной водолазке с украшениями поверх нее, а также в черных колготках в горох.
Рабочий график Ляйсан Утяшевой расписан по минутам: она снимается на ТВ, участвует в фотосессиях, ведет онлайн-марафоны со знаменитостями, успевает иногда и отдохнуть и, конечно, заниматься с сыном и дочерью. К слову, рождение двоих детей не сказалось на фигуре спортсменки.
За последний год она заметно похудела и рассказала поклонникам, что вернулась в форму, которая была у нее до беременностей.
Поклонники с восторгом встречают каждый образ своей любимицы и осыпают ее комплиментами. «Какая же вы красавица», «Вашему мужу и детям очень с вами повезло», «Ляйсан, вы идеальная», — летят в адрес Утяшевой традиционные комплименты.
Ранее телеведущая хвасталась стройными ногами в кожаных мини-шортах, раскрывала секрет удачных фото, позируя в вечерних платьях, и смешила подписчиков вечерним образом с полотенцем на голове.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!