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Малиновая блузка и кудрявая челка: Глафира Тарханова восхитила поклонников ретро-образом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой

Актриса поделилась кадрами из новой фотосессии.

Глафира Тарханова не только талантливая актриса, но и успешная фотомодель. Кинозвезда часто примеряет различные образы и делится с поклонниками результатами перевоплощений. Несколько часов назад актриса похвасталась съемкой в стиле ретро — малиновая блузка с объемными рукавами, кудрявая челка и розовая помада восхитили ее поклонников. «МОЁ РЕТРО!!! Помните радио 📻 Ностальжи? Похожа я на француженку?», — поинтересовалась Тарханова у подписчиков и процитировала текст песни Джо Дассена Salut.

«Это Люси Лиу !!!!!!!!!!!!! 💯 попадание», «Глаша, тебе нужно было сниматься в клипе с Биланом про белые розы», «Хоть Династию переснимай)», «Привет из 90х какой-то», «А вы похожи на Софи Марсо», «В стиле Веры Холодной», «На этих фото Вы на Веронику Кастро похожи)», «Ух ты, красивая!!! Прям как из фильма "Богатые тоже плачут" или другие фильмы из 90-х», «Очень вам идет челка!», «А я чё-т вспомнила про Дикую Розу))», «Шерше ля фам))», «Здесь чем-то похожи на Гурченко», «Всегда разная и всегда прекрасна!», «Вам с челочкой очень чудно!», «Прекрасное фото! А как тебе идет! Прям американская звезда 80-х», — написали фолловеры.

А вам нравится этот образ Глафиры Тархановой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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