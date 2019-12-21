Малиновая блузка и кудрявая челка: Глафира Тарханова восхитила поклонников ретро-образом

«Это Люси Лиу !!!!!!!!!!!!! 💯 попадание», «Глаша, тебе нужно было сниматься в клипе с Биланом про белые розы», «Хоть Династию переснимай)», «Привет из 90х какой-то», «А вы похожи на Софи Марсо», «В стиле Веры Холодной», «На этих фото Вы на Веронику Кастро похожи)», «Ух ты, красивая!!! Прям как из фильма "Богатые тоже плачут" или другие фильмы из 90-х», «Очень вам идет челка!», «А я чё-т вспомнила про Дикую Розу))», «Шерше ля фам))», «Здесь чем-то похожи на Гурченко», «Всегда разная и всегда прекрасна!», «Вам с челочкой очень чудно!», «Прекрасное фото! А как тебе идет! Прям американская звезда 80-х», — написали фолловеры.

А вам нравится этот образ Глафиры Тархановой?