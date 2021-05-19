Маликова в мятном жакете, Шпица в переливающемся мини и другие на показе Чапурина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архив пресс-службы
На показе новой коллекции появились именитые гости, среди которых Катерина Шпица, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте с мужем, Валерия и Иосиф Пригожин, Инна Маликова и многие другие.
Катерина Шпица появилась в эффектном мини-платье из темно-синего переливающегося материала на одно плечо и блеснула стройными ногами.
Инна Маликова выбрала очень лаконичный, но стильный образ – свободные джинсы и белый топ она сочетает с пиджаком мятного цвета и серебристыми босоножками на каблуке.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Актриса Екатерина Волкова тоже показала стройную фигуру, и выбрала белоснежный костюм – мини-шорты с объемным жакетом и туфли небесно-голубого оттенка.
Валерия выбрала костюм, но более сдержанный – свободные брюки и пиджак в вертикальную полоску, и босоножки с квадратным носком.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
В новой коллекции Игоря Чапурина представлены сдержанные платья для повседневных образов, классические юбки средней длины, блузки и топы, а также модели оверсайз в лаконичных черно-белых цветах, которые дизайнер разбавил зеленым и розовым оттенками.
В коллекции Road Movie Игорь Чапурин традиционно ориентируется на натуральные материалы, в том числе шерсть, хлопок и шелк, созданные по заказу бренда на мануфактурах в регионе Комо. Однако в коллекции присутствуют и материалы вторичной переработки, прежде всего хлопок и эко-кожа.
Фото: архив пресс-службы
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