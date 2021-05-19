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Маликова в мятном жакете, Шпица в переливающемся мини и другие на показе Чапурина

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Юлия Барановская

Фото: Архив пресс-службы

Дизайнер Игорь Чапурин представил свою новую коллекцию одежды сезона осень-зима 2021/2022 в Москве 18 мая на территории кластера «Московский шелк»

На показе новой коллекции появились именитые гости, среди которых Катерина Шпица, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте с мужем, Валерия и Иосиф Пригожин, Инна Маликова и многие другие.

Катерина Шпица появилась в эффектном мини-платье из темно-синего переливающегося материала на одно плечо и блеснула стройными ногами.

Инна Маликова выбрала очень лаконичный, но стильный образ – свободные джинсы и белый топ она сочетает с пиджаком мятного цвета и серебристыми босоножками на каблуке.

Катерина Шпица

Фото: Архив пресс-службы

Инна Маликова

Фото: Архив пресс-службы

Актриса Екатерина Волкова тоже показала стройную фигуру, и выбрала белоснежный костюм – мини-шорты с объемным жакетом и туфли небесно-голубого оттенка.

Валерия выбрала костюм, но более сдержанный – свободные брюки и пиджак в вертикальную полоску, и босоножки с квадратным носком.

Екатерина Волкова

Фото: Архив пресс-службы

Валерия

Фото: Архив пресс-службы

В новой коллекции Игоря Чапурина представлены сдержанные платья для повседневных образов, классические юбки средней длины, блузки и топы, а также модели оверсайз в лаконичных черно-белых цветах, которые дизайнер разбавил зеленым и розовым оттенками.

В коллекции Road Movie Игорь Чапурин традиционно ориентируется на натуральные материалы, в том числе шерсть, хлопок и шелк, созданные по заказу бренда на мануфактурах в регионе Комо. Однако в коллекции присутствуют и материалы вторичной переработки, прежде всего хлопок и эко-кожа.

Фото: архив пресс-службы

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