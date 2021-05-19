Маликова в мятном жакете, Шпица в переливающемся мини и другие на показе Чапурина

На показе новой коллекции появились именитые гости, среди которых Катерина Шпица, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте с мужем, Валерия и Иосиф Пригожин, Инна Маликова и многие другие.

Катерина Шпица появилась в эффектном мини-платье из темно-синего переливающегося материала на одно плечо и блеснула стройными ногами.

Инна Маликова выбрала очень лаконичный, но стильный образ – свободные джинсы и белый топ она сочетает с пиджаком мятного цвета и серебристыми босоножками на каблуке.