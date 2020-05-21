«Малефисента по-русски»: Ирина Пегова восхитила поклонников ярким образом
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41-летняя Ирина Пегова поделилась красивым кадром с фотосессии.
«Умеете удивлять, замечательный образ», «Красотка, как всегда», «Рожки клевые)))))))гламур)))))))», «Королева», «Не просто королева... Царица», «Ирусик! Похожа на Мелифеценту», «Прям Малифисента по-русски», «Наша красавица неотразимая класс», — комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram
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