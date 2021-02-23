Маленький сын Дмитрия Маликова трогательно поздравил его с праздником

Трехлетний Марк, сын Дмитри Маликова, уже знает, что лучшие подарки надо делать своими руками. Поэтому мальчик преподнес отцу самодельную медаль в виде звёзды. Повесил он медаль на ленту в цветах российского триколора.

Счастливого отца в своем блоге показала его дочь Стефания Маликова, которая тоже поздравила папу и всех мужчин, и опубликовала совместное фото:

«С праздником, дорогие мужчины! Мы вас очень ценим и любим», – написала Стефания.

Семья Дмитрия Маликова пользуется большим уважением и любовью со стороны поклонников. Подписчики часто отмечают, что Маликовы – одни из самых красивых звездных семей в стране, и с удовольствием следят за событиям в блогах самого музыканта и его дочери Стефании.

Ранее вся семья отметила третий день рождения Марка – праздник состоялся на Мальдивах.

Еще одной очень трогательной фотографией в своем блоге поделился и Максим Галкин, который показал Гарри, которому на праздники подарили такую же кофту, как и у него.

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Фото и видео: Instagram Дмитрия Маликова

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