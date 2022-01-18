В дерзком образе с алыми губами и с сыном на руках: Арзамасова снялась для обложки журнала
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Молодая мама предстала в дерзком образе. Актриса примерила кожаный тренч, а также золотой кафф на хрящике уха. Обычно мягкой и нежной Лизе сделали яркий макияж: красные губы, выразительные брови и «мокрую» укладку. Лиза держит на руках своего 5-месячного сына, который, к сожалению, отвернулся от камеры.
«Лиза, обложка огонь», «Вы с малышом прелестны», «Красота! Поздравляю, Лиза. Ты, как никто, достойна этой обложки», «Совсем не покупаю журналы, но за этим схожу», «Какая необычная фотография получилась: огонь и лед», «Как стильно», — восхищаются фото подписчики актрисы.
26-летняя Лиза Арзамасова стала мамой в августе прошлого года. Она родила сына Льва от фигуриста и тренера, 48-летнего Ильи Авербуха.
Лиза и Илья поженились 20 декабря 2020 года. Молодожены говорили, что не торопятся заводить детей, однако когда узнали о грядущем пополнении в семье, то, конечно же, были рады. Илья позже отметил, что они с Лизой не хотели бы останавливаться на одном ребенке.
Напомним, что для Арзамасовой этот ребенок стал первым, а вот у спортсмена уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Он родился в 2004 году.
Фото: GlobalLookPress, Instagram