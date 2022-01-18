В дерзком образе с алыми губами и с сыном на руках: Арзамасова снялась для обложки журнала

26-летняя Лиза Арзамасова стала мамой в августе прошлого года. Она родила сына Льва от фигуриста и тренера, 48-летнего Ильи Авербуха.

Лиза и Илья поженились 20 декабря 2020 года. Молодожены говорили, что не торопятся заводить детей, однако когда узнали о грядущем пополнении в семье, то, конечно же, были рады. Илья позже отметил, что они с Лизой не хотели бы останавливаться на одном ребенке.

Напомним, что для Арзамасовой этот ребенок стал первым, а вот у спортсмена уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Он родился в 2004 году.