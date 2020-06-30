Маленький модник: жена Александра Овечкина умилила Сеть видео со старшим сыном с новой прической
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Месяц назад Александр и Анастасия Овечкины стали родителями во второй раз — у них родился сын Илья. Молодая мать делится с подписчиками в Instagram своими родительскими буднями, показывая фото и видео со своими малышами. И каждый раз посты молодой супруги хоккеиста собирают тысячи комментариев от умиленных фолловеров.
Теперь Анастасия показала, какую модную стрижку сделали ее старшему сыну Сереже (в августе ему исполнится два года).
«Тебе волосики подстригли? Нравится?», — спрашивает она у сына, на что он утвердительно кивает.
Роман Александра и Анастасии начался весной 2015-го. Уже через шесть месяцев они объявили о помолвке, а поженились еще через год. Большую свадьбу с гостями Овечкины отгуляли в августе 2017-го, а через год впервые стали родителями. А теперь в семье хоккеиста растут уже два сына.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной, Getty Images, East News
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