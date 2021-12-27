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Маленькие дочки Эммануила Виторгана с танцами и песней поздравили его с днем рождения: видео

27 декабря актеру исполнятся 82 года, мимо важного события для папы не смогли пройти Этель и Клара — они задорно решили поздравить отца с праздником, устроив для него мини-концерт в стенах дома.
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Эммануил Виторган на

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У актера фильма «Чародеи» четверо детей, и все они каким-то образом связаны с творчеством. Его старшая дочь от первого брака Ксения Румянцева является руководителем кукольной студией, Максим Виторган, рожденный в браке с актрисой Аллой Балтер, пошел по стопам обоих родителей, а вот две его дочки от последнего брака с Ирина Млодик еще слишком малы для того, чтобы выбрать будущую профессию, однако по их поведению уже считывается склонность к творчеству.

2-летняя Клара и 3-летняя Этель зажигательно поздравили папу с праздником. Девочки устроили танцы в хороводе и исполнили песню для своего любимого отца. «Дорогой Папочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго, долго! Твои доченьки Этель и Клара», — добавил поздравление от малышек Виторган в подписи к своему посту в Instagram.

Девочки появились у Эммануила Виторгана и Ирины Молодик при использовании услуг суррогатного материнства, об этом оба супруга говорят открыто. Родители часто делятся кадрами с девочками в своих социальных сетях, показывая свои поклонникам, как растут Этель и Клара.

Фото: Instagram, Global Look press

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