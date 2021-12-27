Маленькие дочки Эммануила Виторгана с танцами и песней поздравили его с днем рождения: видео

2-летняя Клара и 3-летняя Этель зажигательно поздравили папу с праздником. Девочки устроили танцы в хороводе и исполнили песню для своего любимого отца. «Дорогой Папочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго, долго! Твои доченьки Этель и Клара», — добавил поздравление от малышек Виторган в подписи к своему посту в Instagram.

Девочки появились у Эммануила Виторгана и Ирины Молодик при использовании услуг суррогатного материнства, об этом оба супруга говорят открыто. Родители часто делятся кадрами с девочками в своих социальных сетях, показывая свои поклонникам, как растут Этель и Клара.