Восьмилетняя Маруся и Тея, которой 22 декабря исполнится два года, уже вносят свой вклад в семейный бюджет.

У Ксении Бородиной в Instagram более десяти миллионов подписчиков. Телеведущая не только публикует селфи, фото со съемочной площадки реалити «Дом-2», семейные снимки, по и делает рекламные посты, в которых время от времени участвуют ее дочери Маруся и Тея.