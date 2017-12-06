Маленькие бизнес-леди: стало известно, сколько зарабатывают дочери Ксении Бородиной
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Восьмилетняя Маруся и Тея, которой 22 декабря исполнится два года, уже вносят свой вклад в семейный бюджет.
У Ксении Бородиной в Instagram более десяти миллионов подписчиков. Телеведущая не только публикует селфи, фото со съемочной площадки реалити «Дом-2», семейные снимки, по и делает рекламные посты, в которых время от времени участвуют ее дочери Маруся и Тея.
Журналисты выяснили, сколько получают девочки за участие в рекламных постах звездной мамы. Выяснилось, что за появление на фото дочерей Ксении Бородиной рекламодателям необходимо доплатить по 50 тысяч рублей за каждую. Столько же стоит появление на снимке супруга Ксении, бизнесмена Курбана Омарова, сообщает портал Super. При этом цена одной публикации в профиле Бородиной стоит от 250 до 350 тысяч рублей.
Фото: instagram