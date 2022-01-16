Маленькая спортсменка: Навка поделилась милыми детскими фото в честь Дня Фигурного катания

Фигуристка написала трогательный пост с поздравлениями и призналась в любви к делу всей своей жизни. Навка отметила, что не представляет себя без этого вида спорта.

«Всех любителей, профессионалов и спортсменов с нашим праздником!!! Один из самых красивых и популярных зимних видов спорта, первый вошедший в олимпийскую программу! Хоть коньки и были известны с очень давних времен, все же рассвет именно фигурного катания приходится на 19 век и с каждым годом этот невероятный спорт развивается, набирает обороты и радует все большее количество людей круглогодично, а не только зимой! Любовь моя навсегда с юных лет. Поэтому не стесняясь сегодня признаюсь в истинной любви к Фигурному катанию и не представляю своей жизни без него!!!» — написала звезда.

Татьяна Навка увлеклась фигурным катанием в возрасте пяти лет, увидев соревнования по телевизору. В 1988 году фигуристка переехала в столицу, где начала упорно тренироваться в парном катании и уже в 1991 завоевала первые золотые медали на Skate America и Кубке Наций.