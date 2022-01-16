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Маленькая спортсменка: Навка поделилась милыми детскими фото в честь Дня Фигурного катания

46-летняя олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка показала трогательные фото периода начала своей карьеры и поздравила спортсменов с профессиональным праздником.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Татьяна опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок, на котором будущая чемпионка позирует на льду.

На фото Татьяне около десяти лет и она делает первые успехи в таком сложном и красивом спорте.

Татьяна Навка в детстве

Татьяна Навка в детстве

Фото: @tatiana_navka/Instagram

Фигуристка написала трогательный пост с поздравлениями и призналась в любви к делу всей своей жизни. Навка отметила, что не представляет себя без этого вида спорта.

«Всех любителей, профессионалов и спортсменов с нашим праздником!!! Один из самых красивых и популярных зимних видов спорта, первый вошедший в олимпийскую программу! Хоть коньки и были известны с очень давних времен, все же рассвет именно фигурного катания приходится на 19 век и с каждым годом этот невероятный спорт развивается, набирает обороты и радует все большее количество людей круглогодично, а не только зимой! Любовь моя навсегда с юных лет. Поэтому не стесняясь сегодня признаюсь в истинной любви к Фигурному катанию и не представляю своей жизни без него!!!» — написала звезда.

Татьяна Навка увлеклась фигурным катанием в возрасте пяти лет, увидев соревнования по телевизору. В 1988 году фигуристка переехала в столицу, где начала упорно тренироваться в парном катании и уже в 1991 завоевала первые золотые медали на Skate America и Кубке Наций.

Фото: Instagram

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