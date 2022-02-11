Маленькая Пугачева: подросшие дети Примадонны и Галкина снялись в стильной фотосессии
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Фото: instagram/ maxgalkinru
Подписчики обожают фотографии детей Галкина и Пугачевой, судя по количеству лайков и комментариев под постами с Лизой и Гарри. Счастливый отец в новой публикации показал фотографии подросших двойняшек. «Растут детишки. Как время летит», — подписал шоумен.
Подписчики отметили, что маленькая Лиза — просто копия Аллы Пугачевой, а Гарри весь в отца. Дочь Галкина, действительно, похожа на маму. Такие же пушистые волосы и лучезарная улыбка. Девочка очень артистичная и любит быть в центре внимания. На снимках она уверенно позирует в разных образах. Лиза примерила элегантный берет, который отлично смотрится в паре с воздушной юбкой. На некоторых фотографиях она предстала в более дерзком прикиде, ярком бомбере и джинсах.
Гарри на фотографиях выглядит уверенным в себе. Для фотосъемки он надел стильный светло-коричневый костюм. Мальчик стал уже совсем взрослым и осознанным.
Поклонники остались в восторге от фотосессии двойняшек. В комментариях под постом люди пишут: «Совсем взрослые стали», «Какие классные», «Шикарная милота», «Замечательные детки», «Лиза хороша, а Гарик просто красавец», «Лизочка очень похожа на Аллу», «Прекрасные детишки прекрасных родителей».
Фото: Instagram