Маленькая Пугачева: подросшие дети Примадонны и Галкина снялись в стильной фотосессии

Подписчики обожают фотографии детей Галкина и Пугачевой, судя по количеству лайков и комментариев под постами с Лизой и Гарри. Счастливый отец в новой публикации показал фотографии подросших двойняшек. «Растут детишки. Как время летит», — подписал шоумен.

Подписчики отметили, что маленькая Лиза — просто копия Аллы Пугачевой, а Гарри весь в отца. Дочь Галкина, действительно, похожа на маму. Такие же пушистые волосы и лучезарная улыбка. Девочка очень артистичная и любит быть в центре внимания. На снимках она уверенно позирует в разных образах. Лиза примерила элегантный берет, который отлично смотрится в паре с воздушной юбкой. На некоторых фотографиях она предстала в более дерзком прикиде, ярком бомбере и джинсах.