Маленькая Ксения Собчак и дети рядом: Михаил Боярский показал редкое фото из семейного альбома

Михаил Боярский душевно ведет свою страницу в Instagram. Актер делится ретро-снимками своей семьи и близких и показывает, каким он был в молодости. Очередной пост удивил поклонников «Д`Артаньяна»: опубликовал снимок с семейного торжества, где запечатлены сам актер, его дети Сергей и Лиза, друзья и маленькая Ксения Собчак.

Когда и по какому поводу было сделано фото, актер не указал. Но, судя по всему, это начало 90-х. Известная ныне телеведущая на снимке выглядит на 7-9 лет и позирует в голубом платье и с накрученными локонами.

Подписчики в комментариях пояснили, что Боярские и Собчак были соседями в Санкт-Петербурге.