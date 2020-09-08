Маленькая Ксения Собчак и дети рядом: Михаил Боярский показал редкое фото из семейного альбома
Фото: Starface
Михаил Боярский душевно ведет свою страницу в Instagram. Актер делится ретро-снимками своей семьи и близких и показывает, каким он был в молодости. Очередной пост удивил поклонников «Д`Артаньяна»: опубликовал снимок с семейного торжества, где запечатлены сам актер, его дети Сергей и Лиза, друзья и маленькая Ксения Собчак.
Когда и по какому поводу было сделано фото, актер не указал. Но, судя по всему, это начало 90-х. Известная ныне телеведущая на снимке выглядит на 7-9 лет и позирует в голубом платье и с накрученными локонами.
Подписчики в комментариях пояснили, что Боярские и Собчак были соседями в Санкт-Петербурге.
«Красавцы!», «Собчак?????», «Тысяча чертей!», «И здесь Собчак!», «Какие все классные, молодые», «Какие хорошие ребята были», «Собчак с рожками», «Собчак везде», «Собчак Ксюша девочка маленькая еще. Ваша семья только уважение и любовь вызывает», «Советские веселухи», «Душевное время было», — прокомментировали снимок подписчики Михаила Боярского.
Фото: Instagram Михаила Боярского, Starface
Видео: «Гардемарины, вперед!»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!