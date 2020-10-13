«Маленькая хитрюля»: Елена Темникова показала забавные фотографии с подросшей дочкой
Фото: www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/
Елена Темникова показала забавные фотографии с подросшей дочкой Сашей. Вместе с девочкой она позирует в «фэмили-лук» – обе они в стильных бежевых плащах и черных ботинках. На Саше – модная клетчатая юбочка и черная шляпка, на самой Елене – темные джинсы. Вместе они позируют под зонтиком.
«Серия с Сашкой. Как же быстро она растёт», подписала пост Темникова. Ее дочери в этом году уже исполнилось 5 лет.
Подписчики отмечают не только стильные образы, но и очень милую мимику подросшей Саши, и отмечают, что девочка очень быстро выросла.
«Улыбки очаровательные. Красотки! И тренчи зачетные, семейный фэмили-лук получился», «Вы самая милая, вы самая красивая», «Вы необыкновенные», «Самые-самые», «Вы очень красивая. Красивая малышка, модная, стильная», – пишут в комментариях.
Дочь Александра у Елены Темниковой и ее супруга, бизнесмена Дмитрия Сергеева, родилась в 2015 году. По слухам, именно рождение девочки стало основной причиной, по которой Елена покинула музыкальный проект «Серебро».
Фото и видео: Instagram Елены Темниковой
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