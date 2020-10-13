«Маленькая хитрюля»: Елена Темникова показала забавные фотографии с подросшей дочкой

Елена Темникова показала забавные фотографии с подросшей дочкой Сашей. Вместе с девочкой она позирует в «фэмили-лук» – обе они в стильных бежевых плащах и черных ботинках. На Саше – модная клетчатая юбочка и черная шляпка, на самой Елене – темные джинсы. Вместе они позируют под зонтиком.

«Серия с Сашкой. Как же быстро она растёт», подписала пост Темникова. Ее дочери в этом году уже исполнилось 5 лет.