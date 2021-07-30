Маленькая Харпер Бекхэм «одолжила» наряд своей мамы Виктории
Дочери часто бывают похожи на своих матерей – Дева Кассель унаследовала красоту и харизму мамы Моники Белуччи, маленькая принцесса Шарлотта копирует жесты своей мамы Кейт Миддлтон, а дочь Синди Кроуфорд пошла по ее стопам в модельный бизнес. Харпер Севен Бекхэм решила начать с платья – и на прогулку с отцом оделась, как мама.
На девочке заметили копию платья из собственной коллекции Виктории – для девочки сшили собственное платье. Лиловый наряд с кружевом и низким декольте скопировали не полностью – лямки сделали более широкими.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @victoriabeckham
Виктория сделала несколько кадров в ресторане, где Харпер ужинала вместе с родителями, и явно очень довольна дочерью.
На шею девочка надела аккуратное серебряное колье с подвеской в виде сердечка, и сфотографировалась со своим отцом. Харпер выглядела замечательно, и была очень похожа на звездную маму. При этом, некоторые подписчики легендарной «перчинки» заметили, что взрослый наряд девочке не слишком подходит.
Ранее Виктория также похвалилась и своим мужем, отметив, что ей очень повезло. Стоит отметить, что знаменитый футболист действительно находится в прекрасной форме.
Фото: Instagram Виктории Бекхэм
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