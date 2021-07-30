Маленькая Харпер Бекхэм «одолжила» наряд своей мамы Виктории

Дочери часто бывают похожи на своих матерей – Дева Кассель унаследовала красоту и харизму мамы Моники Белуччи, маленькая принцесса Шарлотта копирует жесты своей мамы Кейт Миддлтон, а дочь Синди Кроуфорд пошла по ее стопам в модельный бизнес. Харпер Севен Бекхэм решила начать с платья – и на прогулку с отцом оделась, как мама.

На девочке заметили копию платья из собственной коллекции Виктории – для девочки сшили собственное платье. Лиловый наряд с кружевом и низким декольте скопировали не полностью – лямки сделали более широкими.