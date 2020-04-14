Маленькая дочь Светланы Зейналовой не узнала ее в огуречной маске — забавное видео
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Фото: Instagram
Светлана Зейналова поделилась в Instagram забавным видео. Полуторагодовалая дочь телеведущей не узнала ее с огуречной маской на лице и расплакалась.
«В такие моменты я вспоминаю, что я не только сотрудница и боевая единица, но еще и женщина. Жаль, это бывает редко. Сидя дома есть шанс побольше ухаживать за собой самостоятельно. Можно хоть весь день в масках по дому дефилировать. Хотя Вероника не очень понимает, что это и зачем. Все равно делать нечего», — подписала она видео.
«Не пугай ребенка», — написали в комментарии. «Если мама не будет мазать морду, то весь мир напугает», — с юмором ответила Светлана.
«Вы настоящая», «Восхищаюсь вами, Светлана», «Светлана, вы прелесть», «И хорошее настроение не покинет больше нас», — написали комплименты телеведущей.
А вам нравится Светлана Зейналова?
Фото и видео: Instagram
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