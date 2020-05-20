Маленькая артистка: Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала, какой была в 2-летнем возрасте
Фото: Instagram
25-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова опубликовала в социальной сети милую фотографию из детства. Она показала, какой артистично была уже в 2-летнем возрасте, задолго до того, как прославилась после выхода на экраны ситкома «Папины дочки», где она сыграла девочку-«ботана» Галину Сергеевну.
«Сколько архивов разобрано за время карантина! Так интересно смотреть старые фотографии и видео! Вот они: снимки с заветной пленки на 36 кадров, любовно собранные в альбоме. Сначала не смогла определить, сколько мне лет на этой фотографии, но помогла дата, определяющаяся в левом нижнем углу. Мне 2 года», — рассказала она о фото.
Фото: Instagram
«Хорошенькая и уже талантливая», «Лиза, вы все же умеете поразить. Это же настоящее чудо на фотографии. Такой славный маленький ребенок!», «Боже мой! Какая прелесть!», «Глазуни», «Такая миленькая, такая хорошенькая...», — написали в комментариях.
На счету 25-летней Лизы Арзамасовой более 60 работ в кино и много ролей в театре, но известной она стала в подростковом возрасте после съемок в сериале.
Фото: Instagram
Видео: СТС, Instagram
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