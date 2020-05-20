Маленькая артистка: Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала, какой была в 2-летнем возрасте

«Хорошенькая и уже талантливая», «Лиза, вы все же умеете поразить. Это же настоящее чудо на фотографии. Такой славный маленький ребенок!», «Боже мой! Какая прелесть!», «Глазуни», «Такая миленькая, такая хорошенькая...», — написали в комментариях.

На счету 25-летней Лизы Арзамасовой более 60 работ в кино и много ролей в театре, но известной она стала в подростковом возрасте после съемок в сериале.